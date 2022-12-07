據《北京青年報》報導，大陸多省份近日放開疫情防控政策，大力推進復產復工，包括廣東、河南、浙江、貴州、安徽等越來越多的省級黨政「一把手」，走進企業、與企業家面對面，或召開經濟會議部署經濟發展任務，推動經濟全面恢復。

加快經濟全面恢復：

12月5日，廣東省省長王偉中在座談會上與13名粵商代表進行了協商座談，面對面聽取了他們的意見建議，廣東省有關部門就粵商代表們提出的意見建議作了回應發言。

這次座談的主題是「推動製造業高質量發展」。王偉中說，廣東是民營經濟大省、製造業大省，要堅定高質量發展、堅持製造業當家，加快推動廣東從製造大省向製造強省跨越。

他還要求，省有關部門要認真研究、充分吸納各位粵商代表提出的真知灼見，為推動廣東省製造業高質量發展提供政策制度保障。

報導顯示，參加這次會議的粵商代表包括佳都科技集團股份有限公司董事長劉偉、恆力石化（惠州）有限公司總經理陳琪、廣州瑞松智能科技股份有限公司董事長兼總裁孫志強、廣州禾信儀器股份有限公司董事長周振則等。

除了廣東省，同一天，河南省省長王凱在許昌市實地調研重點企業發展、對外合作項目建設情況，並與企業代表面對面座談。

《河南日報》報導，在長葛市，王凱走進黃河實業集團、森源集團的展廳、廠房、實驗室等場所；在許昌市城區，他前往西繼迅達電梯公司、歐綠保科技公司和德仕堡項目建設現場。

王凱在調研中與企業負責人、外商代表等交談，並主持召開座談會，與許昌市、城鄉一體化示範區負責同志和部分企業代表交流。

王凱指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加快經濟全面恢復，全面推動國家穩經濟一攬子政策措施直達快享，充分釋放政策紅利，盡最大可能降低疫情造成的影響；要加大商貿、餐飲、物流等服務業支持力度，著力促進消費回補回暖；要切實抓好保交樓穩民生工作，關心關愛特殊困難群體，兜住兜牢民生底線。

降本減負放水養魚：

稍早一些，另有大陸多個省份黨政「一把手」深入企業調研、與企業代表召開座談會，對本省份有關部門助企紓困工作提出要求。

12月1日，浙江省委書記袁家軍在杭州調研民營企業，並主持召開推動經濟穩進提質企業家座談會。《浙江日報》報導，袁家軍調研了中控技術公司、在零跑汽車公司、費爾斯通科技公司。在隨後召開的座談會上，6名企業家代表作了發言。

袁家軍指出，要支持企業防範風險、安全發展，指導企業做好疫情防控，構建防範化解經營風險機制，切實抓好企業安全生產，引導資本發揮積極作用；要進一步完善推動民營經濟新飛躍的政策制度體系，依法保護合法權益，降本減負放水養魚。

另外，12月2日，貴州省委副書記、省長李炳軍到貴陽市烏當區、雲岩區調研工業經濟運行情況，並召開全省工業企業座談會。當天上午，李炳軍前往貴陽新天藥業公司、中國振華集團永光電子公司、貴州微芯科技公司、紐邦通信科技公司、貴陽高新惠誠食品公司等調研。

下午，李炳軍主持召開全省工業企業座談會。貴州習酒、裕能新能源、大龍匯成、暉陽新能源、豫能投資、眾一金彩黔礦業、長通集團、吉利汽車、華為雲、成威科技、首鋼水城鋼鐵、其亞鋁業、海螺水泥、南山婆、健興藥業等15家企業代表發言，介紹有關情況，提出意見建議。

李炳軍要求相關部門認真吸收意見建議，逐項研究解決企業訴求。李炳軍指出，今年以來，貴州省經濟遭遇多重超預期因素嚴重衝擊，一些企業面臨生產經營困難。他說，要廣泛匯聚全社會資源力量，千方百計幫助企業解決實際難題，形成大抓產業、大抓工業的濃厚氛圍。各級政府要強化服務意識，改進工作作風，提升服務效能，用心用力落實惠企紓困政策，加強要素保障，優化營商環境。

另外，12月1日下午至2日上午，安徽省委書記鄭柵潔在蚌埠市淮上區開展「優環境、穩經濟」活動現場集中辦公，面對面傾聽企業心聲、瞭解企業訴求，協調解決實際困難和問題。

此次集中辦公提前3天進行公示，現場組成21個接待組，實際接待企業275家。《安徽日報》報導，鄭柵潔邊聽、邊記、邊深入瞭解情況，並與省及蚌埠市有關負責同志現場研究提出解決辦法，要求對企業反映的困難問題和信訪事項，逐一建立書面紀錄，清單化、閉環式解決。

現場集中辦公前，鄭柵潔還深入當地企業和重點項目進行調研。

毫不松懈、抓好收官：

還有一些省份黨政「一把手」開會對經濟進行整體部署。

《河南日報》報導，12月1日至2日，河南省委書記樓陽生利用四個半天時間，主持召開省委專題會議，聽取河南省今年經濟發展情況彙報，分析研判形勢，研究謀劃明年經濟工作。

樓陽生指出，要增強系統觀念，加強頂層設計和整體謀劃，統籌佈局、彈好鋼琴，抓實抓細經濟運行、改革創新、轉型升級、擴大開放、金融服務、鄉村振興、民生改善等各項工作，注重各領域相互促進、良性互動、形成合力，以重點突破帶動整體躍升。

12月5日，黑龍江省省長胡昌升主持召開研究2023年經濟工作思路系列座談會。胡昌升指出，當前各項工作要毫不松懈、抓好收官。高效統籌疫情防控和經濟社會發展，利用年底前有限時間，採取有效舉措，全力完成經濟發展目標任務。另外，要堅持問題導向，聚焦今年經濟運行工作中的缺點弱項，逐一謀畫具有針對性和可操作性的措施，全力推動明年工作更好開展。