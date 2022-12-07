屏東縣排灣族藝術家秦榮輝發文怒批作品遭台東縣南迴驛盜用「很煩、很難過、 很受傷，又被盜圖了，而且一次九個作品，完全不原諒了，還要他們加倍奉還」，台東縣政府回應，南迴驛為委託三地集團南仁湖育樂股份有限公司經營，近日接獲南仁湖公司主動通報，南仁湖已主動與該藝術家取得聯繫洽談，縣府將站在維護原創藝術家的立場協助雙方妥善處理。

台東縣政府表示，近日接獲南仁湖公司主動通報，有藝術家於網路上反應南迴驛裝潢圖象設計未經授權疑慮，農業處指出，南迴驛整體建築物完成點交後，其室內裝潢由南仁湖公司委託專業廠商設計及施工，室內裝修相關圖像呈現，是由他家室內設計師行整體空間設計、元素配置創作發想，第一時間得知此事後，已主動與該藝術家取得聯繫，並要求室內設計師與該藝術家之經紀人洽談，雙方釐清有否侵權及可否授權的疑義。

台東縣政府說明，南迴公路上的大武之心南迴驛，為台東縣政府委託三地集團南仁湖育樂股份有限公司經營，位於南迴公路大武漁港，提供用路人用餐、休息、停車服務，現場有台東知名伴手禮、農特產及知名連鎖超商、咖啡廳、餐廳等，促進台東及在地地方發展。

南仁湖公司已允諾秉持誠意處理後續工作，縣府也提出聲明，藝術創作尤先應重視原創者心血，縣府將站在維護原創藝術家的立場協助雙方妥善處理。