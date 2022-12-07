近日，大陸成人教育機構尚德機構員工王某向大陸媒體投訴，稱其所在部門要求員工使用騰訊會議進行線上考勤，若出鏡率在50％-80％之間視為半天曠工，低於50％則視作全天曠工。在新規則實施後，連上廁所都需要提前報備，讓很多老師感到不適應，「比如說老師要上課了，攝影機被佔用忘了報備也要扣錢，哪怕有上課記錄都不行。」

根據紅星新聞報導，依據投訴人王某提供的「STG-平行世界版考勤規則」顯示，該規則要求遠端辦公的員工在登錄PC考勤系統的基礎上，使用騰訊會議進行輔助考勤，並在辦公期間保持線上、攝影機開啟狀態。具體要求員工需保持80％以上出鏡率，出鏡率在50％至80％之間視為半天曠工，低於50％則為全天曠工。

尚德機構則回應，公司並沒有實行該管理辦法，是個別部門為提高居家工作效率和辦公協同性採取相關臨時性措施。但這並非該公司機構第一次在考勤方面與勞動者發生爭議。

今年5月，尚德機構被多家媒體報導對居家員工進行每隔5分鐘一次的視訊抓拍抽查，引發廣泛社會關注。隨後尚德機構回應，是為確保員工工作效率，在疫情居家辦公期間實施的應急管理辦法，在員工知情同意下，由員工自行安裝軟體進行辦公，僅在工作時間內進行抽查，就餐、休息等個人時間不做抽查。