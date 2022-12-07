前新竹市長林智堅和桃園市長鄭文燦的論文爭議，都是由國安局長陳明通擔任指導教授，而近期大家都在討論陳的去留，立委陳亭妃指出，希望中央聽到地方的聲音，不要讓陳明通的去留淪為媒體版面，這樣對執政黨也是傷害。
陳明通因「論文門」連環爆，民進黨立委羅致政開出第一槍，指應考慮其去留問題；立委陳歐珀也指出，在前新竹市長林智堅論文涉及抄襲時，就有提出要陳明通自動請辭，但未被採納，陳歐珀說，現在期待為人師表的陳明通，能為台灣師表、求仁得仁自動請辭。
前新竹市長林智堅和桃園市長鄭文燦的論文爭議，都是由國安局長陳明通擔任指導教授，而近期大家都在討論陳的去留，立委陳亭妃指出，希望中央聽到地方的聲音，不要讓陳明通的去留淪為媒體版面，這樣對執政黨也是傷害。
陳明通因「論文門」連環爆，民進黨立委羅致政開出第一槍，指應考慮其去留問題；立委陳歐珀也指出，在前新竹市長林智堅論文涉及抄襲時，就有提出要陳明通自動請辭，但未被採納，陳歐珀說，現在期待為人師表的陳明通，能為台灣師表、求仁得仁自動請辭。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。