全球最大影片串流平台網飛（Netflix）共同執行長Ted Sarandos周二表示，未來該平台可能推出更多附廣告的訂閱選項。而在世足賽掀起運動賽事的觀看熱潮之際，Sarandos卻對提供體育賽事直播興趣缺缺，直言相關權利金太貴，難以從中獲利。

Sarandos周二出席瑞銀全球TMT會議時表示，就像原本就為用戶提供多個不同的無廣告訂閱方案，未來網飛也可能推出多個附帶廣告的訂閱選項。

對於不想看廣告的用戶，網飛目前提供月費9.99美元至19.99美元等數個訂閱選擇。而為了解決競爭加劇、用戶下滑等問題，網飛自11月起已在全球十多個國家推出投放廣告的訂閱方案。美國版於11月3日上線，每月收費6.99美元。

網飛的「Basic with ads」訂閱方案包括平均每小時播放4到5分鐘的「工商時間」，且用戶不能下載電影和電視劇。受到授權方面的限制，這項訂閱方案初步僅提供有限的電視劇和電影。

Sarandos周二表示，目前網飛平台上約九成的影片都可以供廣告方案的訂戶觀看，且很快就會為開放其餘影片展開授權協商。

儘管對手蘋果TV+、亞馬遜Prime Video和NBC環球娛樂公司旗下串流媒體Peacock等都已在自家平台上加入職業賽事的直播節目，但Sarandos在談到播放體育賽事的經濟效益時表示：「轉播權利金太貴，到目前為止，我們還不清楚這類節目如何獲利，所以也不打算跟進。」