尷尬死了！一名男大生日前上網自曝人生最羞恥的時刻，明明是到按摩店單純按摩放鬆壓力，卻被男師傅按到觸發生理反應當場射出來，腦袋一片空白，但事後按摩師傅安慰他，確實有些動作會比較刺激，還有整骨師指出，這種狀況並不少見。

原PO日前在Dcard發文，平時喜歡去推拿或按摩放鬆身體，強調是去純的，過去都是給老家附近的推拿師傅按，但這次比較忙去了學校附近的按摩館，一開始按上半身還很正常，但按到下半身時，不知是哪個角度沒喬好，師傅一邊推，下面一直有莫名癢癢的感覺。

原PO表示，因為實在太癢中途還去廁所調整，結果回來繼續按一樣很癢，更慘的是「突然那個臨界值爆發了！我就趴在那裡直接射了」，當下腦中一片空白，但還是假裝鎮定說要去廁所，不知道為什麼會射出來。回來後師傅繼續默默按完，並在離開時安慰他「那個有些拉筋的動作會弄到啦，下次褲子再穿鬆一點就沒事了」，讓他感嘆是人生最羞恥的時刻，到現在都無法接受現實。

對此，其他網友看完後紛紛留言：「第一次看到有人把純的當黑的玩」、「還好啦，師傅是女生的話會更恥吧」、「什麼穴道能有這種效果？」、「我要去找那個推拿師父拜師學藝了」，不過也有女網友安慰他「我剛剛問我爸，他做整骨的，他說還不少見，拍拍，你不孤單」、「放心，師傅會這樣說，代表你不是第一個被按到射出來的」。