國銀大陸分行今年忙了十個月僅賺12億元，立委吳秉睿7日於財委會中批是「擔著賣白粉的風險、賺白菜的利潤」，要財金首長注意風控。金管會主委黃天牧指出，除了金融機構會注意風險，金管會也有用一些方式提醒銀行注意風險管理，「不能講太多，但都有注意。」財政部長蘇建榮指出，公股銀在大陸曝險主要針對台商。

吳秉睿指出，國銀在大陸分行今年前十月僅獲利12億元，但風險這麼大，尤其公股銀行都設在地方，地方政府金融體系風險大，出問題踩雷怎辦？而且雖然說曝險都是跟台商，但像之前踩雷鞋業就不是台商。

蘇建榮指出，公股銀在大陸的曝險主要針對台商。他指出，雖然不能說全部都是台商，但大部分是，之前就有提醒公股行庫要注意曝險，尤其要注意「封控及清零」對台商造成影響，獲利也受影響，一直提醒公股行庫要注意，黃天牧也強調，有用一些方式提醒銀行注意風險管理，不能講太多，但都有注意，且都有放在政策中去推動。