第41屆世界不動產聯盟FIABCI全球領袖高峰會,7日上午在漢來飯店舉行開幕式,來自27個國家、超過500位的不動產菁英齊聚高雄,針對建築永續發展進行深度意見交換,並尋求解方。

FIABCI台灣分會理事長張麗莉致詞指出,今年的主題「綠色復甦.美好生活Better Lives With Green Recovery」,延續今年6月FIABCI活動主軸「建構更美好生活」(Building the better life),而主辦城市選擇在高雄,主要是她在高雄有很多好友,而高雄這幾年的建設也有長足進步。

她說,台灣是一個極具競爭力的國家,且投資環境為亞洲最佳的投資目的地之一,希望藉由第41屆FIABCI全球領袖高峰會的舉辦,讓台灣站在世界的舞台上,更期盼台灣繼續成為國際永續創新發展的亮點。

FIABCI總會會長葛林菲德(Susan Greenfield)則對張麗莉籌辦此次活動辛苦的過程,表示慰勉,並讚譽有加,「我一直都是跟妳站在一起的」。

葛林菲德指出,FIABCI會員分佈5大洲、70多個國家,這次高雄被選為FIABCI全球領袖高峰會主辦城市,是因為這座城市正經歷驚人的轉變,建築不斷推陳出新,環境友善且更加智慧、宜居,更是一座以未來為導向的城市,與這次想提供給全球領袖代表的想法,不謀而合。

她透露,今年8月在紐約曼哈頓的住所,告訴她老公,如果下一次有一個地方想去拜訪,甚至居住的話,那就是台灣、高雄,而此次許多與會領袖代表,也都是第一次到高雄,第一次到台灣,她希望能把這座美麗的城市,介紹給全世界。

高雄市長陳其邁則歡迎FIABCI總會會長葛林菲德,前來高雄定居,也希望世界各地的不動產菁英,一起來高雄投資,因為,高雄是一座文化多元又充滿熱情的海港城市。

陳其邁表示,隨著城市空間重組、產業轉型發展蛻變,高雄正在用建設,寫下城市的革新及不斷向前的軌跡,在全球歷經疫情過後的今天,41屆FIABCI全球領袖高峰會在高雄舉辦,對高雄別具意義。

他說,一直以來,高市府與台灣的建築界攜手前行,高市公共建設曾經在FIABCI舉辦的「全球卓越建設獎」獲得9項殊榮,肯定高雄與國際接軌,也讓世界看見高雄的美,未來,高雄將繼續和大家攜手,挑戰無限的可能性。

陳其邁表示,過去,高雄以重工業而聞名,他上任之後,大力推動半導體產業鏈和5G AIoT,作為產業轉型雙箭頭,同時,透過各項基礎建設的強化,鏈結交通路網、充實社會住宅、營造永續生態環境,打造宜居的生活環境。

他說,高雄市為了加速之低碳轉型,成立產業淨零大聯盟、綠電推動小組、公布城市2050淨零路徑和策略,輔導一定規模以上的建築物,公開及標示建築效能等級等資訊,正是呼應此次高峰會的活動主軸「綠色復甦.美好生活」(Better Lives With Green Recovery)。