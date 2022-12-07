第41屆世界不動產聯盟FIABCI全球領袖高峰會，7日上午在漢來飯店舉行開幕式，來自27個國家、超過500位的不動產菁英齊聚高雄，針對建築永續發展進行深度意見交換，並尋求解方。

FIABCI台灣分會理事長張麗莉致詞指出，今年的主題「綠色復甦．美好生活Better Lives With Green Recovery」，延續今年6月FIABCI活動主軸「建構更美好生活」（Building the better life），而主辦城市選擇在高雄，主要是她在高雄有很多好友，而高雄這幾年的建設也有長足進步。

她說，台灣是一個極具競爭力的國家，且投資環境為亞洲最佳的投資目的地之一，希望藉由第41屆FIABCI全球領袖高峰會的舉辦，讓台灣站在世界的舞台上，更期盼台灣繼續成為國際永續創新發展的亮點。

FIABCI總會會長葛林菲德（Susan Greenfield）則對張麗莉籌辦此次活動辛苦的過程，表示慰勉，並讚譽有加，「我一直都是跟妳站在一起的」。

葛林菲德指出，FIABCI會員分佈5大洲、70多個國家，這次高雄被選為FIABCI全球領袖高峰會主辦城市，是因為這座城市正經歷驚人的轉變，建築不斷推陳出新，環境友善且更加智慧、宜居，更是一座以未來為導向的城市，與這次想提供給全球領袖代表的想法，不謀而合。

她透露，今年8月在紐約曼哈頓的住所，告訴她老公，如果下一次有一個地方想去拜訪，甚至居住的話，那就是台灣、高雄，而此次許多與會領袖代表，也都是第一次到高雄，第一次到台灣，她希望能把這座美麗的城市，介紹給全世界。

高雄市長陳其邁則歡迎FIABCI總會會長葛林菲德，前來高雄定居，也希望世界各地的不動產菁英，一起來高雄投資，因為，高雄是一座文化多元又充滿熱情的海港城市。

陳其邁表示，隨著城市空間重組、產業轉型發展蛻變，高雄正在用建設，寫下城市的革新及不斷向前的軌跡，在全球歷經疫情過後的今天，41屆FIABCI全球領袖高峰會在高雄舉辦，對高雄別具意義。

他說，一直以來，高市府與台灣的建築界攜手前行，高市公共建設曾經在FIABCI舉辦的「全球卓越建設獎」獲得9項殊榮，肯定高雄與國際接軌，也讓世界看見高雄的美，未來，高雄將繼續和大家攜手，挑戰無限的可能性。

陳其邁表示，過去，高雄以重工業而聞名，他上任之後，大力推動半導體產業鏈和5G AIoT，作為產業轉型雙箭頭，同時，透過各項基礎建設的強化，鏈結交通路網、充實社會住宅、營造永續生態環境，打造宜居的生活環境。

他說，高雄市為了加速之低碳轉型，成立產業淨零大聯盟、綠電推動小組、公布城市2050淨零路徑和策略，輔導一定規模以上的建築物，公開及標示建築效能等級等資訊，正是呼應此次高峰會的活動主軸「綠色復甦．美好生活」（Better Lives With Green Recovery）。