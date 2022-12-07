香港前「BOYZ」男團成員張致恆，自出道以來緋聞不斷，與多名女藝人及粉絲傳出曖昧消息，之後再被爆出「腳踏條五船」及欠債風波，被封為「世紀賤男」，如今老婆區燕雯在社群上發出疑似離婚宣言表示「已經到極限了」。

區燕雯今日於IG限時動態中寫下：「可以當我精神有問題，可以當我做新聞，可以當我思覺失調，並表示事情已超出極限，且已經踩到自己底線，無法溝通」，在文末更直言，自己是單親家庭出生，之後自己努力堅持帶孩子，想給孩子完整的成長環境，並希望2023年做自己，疑似為未來做安排有情斷跡象。

老婆區燕雯疑似發出離婚宣言。（圖／截圖自區燕雯IG）

其實，兩人已經不是第一次鬧婚變，在今年1月區燕雯在IG單方面宣布離婚，之後和更懷有第三胎，但10月被發現老婆區燕雯取消關注老公，並將有關老公的貼文典藏，引發外界猜測，11月又發出與老公帶著孩子一起到牧場玩的短片，似乎已經和好，但如今又發出疑似離婚宣言，再度引發外界猜測。

事實上，張致恆過去私生活就相當精彩，曾與多名女藝人、粉絲搞曖昧，而他也曾大方承認，17歲就失身且還罹患性成癮，2019年宣布結婚，但並不是與當時女友梁皓恩，而是28歲女粉絲區燕雯，讓外界非常震驚，之後更被指控劈腿五位女性，之後更被好友指名有錢請外傭沒錢還債，對此，張致恆回應，因自己做錯事工作停擺，外傭是兩年前請的「一直以來都沒錢還你真的很對不起，未來會加倍工作還你錢」。