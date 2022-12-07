凱基證券客戶服務團隊秉持「公平同理、待客如己」的精神，於首屆臺灣客服中心評鑑奪得佳績，在9大產業共123家企業中脫穎而出，獲頒臺灣客戶評鑑金獎。

臺灣客服中心評鑑邀請專業神秘客以一般民眾的視角，透過網路自助、電話人工及網路客訴等三大客服管道，評價團隊在客服體驗、互動態度、精準服務、解決方案四大面向的表現，凱基證券獲頒金獎實屬不易，顯示其客服專業及服務態度皆具備領先業界之水準。

凱基證券電商督導主管鄭嘉慶表示，客服團隊落實「顧客導向」的服務策略提供客戶全方位協助，除了在既有電話與電子郵件客服方式，以最親切的態度與客戶一起解決問題，更擴展社群平台、智能客服及今年11月新上線的網路電話等服務管道，讓客戶可以依照不同需求，選擇最合適的工具，及時獲得最迅速與最友善的協助。

將數位科技結合客戶服務，更成為凱基證券的服務利器，透過客戶賦能與精準服務，客戶即可不需等待客服回應，快速自助取得解決方案，例如官網任何頁面均可一鍵啟動智能客服，以關鍵字搜尋解答；官網客服中心也以客戶旅程的角度，整合投資人各種情境需要的資訊，如啟動投資前必要的憑證下載、用戶經常需要的密碼補發及各式交易系統使用說明，都能精準搜尋到需要的資訊。

臺灣客服中心評鑑意見也指出，凱基證券清楚呈現多元化的服務管道，官網能精準引導客戶取得需要資訊，扮演樞紐功能；內容上透過影音呈現視覺化的體驗說明，幫助顧客更容易理解操作步驟，是在評鑑中脫穎而出的優勢。

凱基證券秉持「致力于您的富足人生」品牌宣言，推出多元產品與數位服務，期望持續追求卓越，並傳達「公平同理，待客如己」服務理念，成為每一位客戶迎向富足人生的最佳夥伴。