Sensor Tower商店情報平台顯示，11月共43個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100。由於騰訊和朝夕光年等廠商在海外市場推出的新遊表現強勁，這43家廠商合計吸金20.7億美元，相較10月增長11.3％，占本期全球TOP100手游發行商收入40.2％。

騰訊於11月初在海外市場推出的二次元射擊手遊「GODDESS OF VICTORY: NIKKE」（勝利女神：妮姬），上線當天即登頂美日韓等多個市場iOS手遊下載榜榜首，其美術設定、故事背景和戰鬥機制深受玩家好評。11月該遊戲在日本、韓國和美國分列手遊暢銷榜第1、3和18名，同時登頂海外手遊暢銷榜，總收入超過1億美元。

在該遊戲的帶動下，騰訊遊戲11月收入月增長20％，同時進入日本市場手遊發行商收入榜第4名，僅次於Konami、Square Enix和萬代南夢宮。Sensor Tower表示，由中韓廠商聯手打造的「NIKKE」，無疑是2022年最火爆的二次元新遊，其在國際市場上的成功，也將引領新一輪二次元手遊競備浪潮。

「原神」3.2版本在11月2日上線，當天遊戲流水達到今年以來的最高值。米哈遊移動端11月收入相應的月增長47％，重回全球手游發行商收入榜前三，僅次於騰訊和動視暴雪。

本期「明日方舟」和「雀魂」在日本市場都迎來重大活動更新，使得發行商悠星網路收入較上月激增73％，重回中國手遊發行商收入排行榜第10。