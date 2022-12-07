第一銀行數位帳戶權益大升級，自11月起iLEO數位帳戶不分新、舊戶均可享有新臺幣12萬元以內利率2％的優利活存，以及跨行提款、轉帳各10次免手續費優惠；此外，還有美元換匯3.5分減碼及美元優利定存4.28％等外匯優惠。

第一銀行自11月份起舉辦為期三個月的外匯年終慶「天下第一匯」優惠活動，活動期間內每月份7日至17日均會推出期間限定的優利定存，首月推出期間，廣受客戶好評，本次12月份也有第二波的優惠方案回歸登場，12月7日至12月17日以iLEO數位帳戶承作6個月期美元定存，單筆金額達3,000美元（含）以上，即可享有年息4.28％優惠利率。

「天下第一匯」優利定存承作金額門檻只要3,000美元，相當親民，小資族群也能輕鬆辦理。更重要的是，本專案不限新舊資金都能適用，是銀行同業間少數可以既有資金承作優利定存的專案，同時更是外匯存款排名前10大行庫中，相同檔期利率最佳的定存專案。

另外，「天下第一匯」還提供線上換匯及申購外幣現鈔抽獎活動，民眾可趁外匯年終慶，以及近期新臺幣匯率回升期間，調整外幣投資策略，進行換匯或是提早準備將來旅遊所需要的外幣現鈔。只要交易達指定金額門檻，於2023年1月31日前完成登錄，即可獲得iPhone 14、千元禮券及餐飲集團套餐等抽獎機會。