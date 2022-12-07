（2022臺中購物節icash Pay支付滿500元贈50點OPEN POINT。圖／愛金卡公司提供） 2022年即將邁入尾聲，台中市政府為了振興經濟刺激消費，於10月份盛大舉辦「臺中購物節」活動，不但提供民眾消費登錄發票抽大獎，期間更大手筆加碼抽百萬現金及智慧型手機等大獎。愛金卡公司為響應臺中購物節活動，特別攜手台中市政府推出icash Pay超值回饋活動。於2022/12/5～2022/12/24活動期間至愛金卡官網登錄資料，並於活動時間內至台中市指定通路使用icash Pay消費，累積消費滿500元即享50點OPEN POINT回饋（每戶最高回饋上限100點/活動總上限50萬點），活動指定通路包含7-ELEVEN門市、屋馬燒肉、繼光香香雞直營門市、九乘九文具專家等，吃喝玩樂通通享回饋，歡迎民眾來台中來一趟美食購物之旅。