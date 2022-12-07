頭戴彰化縣「埔鹽 順澤宮」帽，九度奪冠的三鐵好手伊登（Gustav Iden），近日二度來台還願，並擔任彰化縣觀光大使，所到之處吸引不少人爭相目睹。趁著到鹿港時，特地前往鹿港永樂酒店大啖經典美食，直誇永樂酒店特製爌肉飯超美味。

伊登嚐鹿港小吃，最愛永樂酒店特製爌肉飯。(品觀點提供)

伊登嚐鹿港小吃，最愛永樂酒店特製爌肉飯。(品觀點提供)

來自挪威的伊登，2019年參加世界級錦標賽時戴著一頂「順澤宮」帽參賽奪冠，此後開啟他的連勝之路，戴上「順澤宮」帽都能拿冠軍，讓他認為就像是頂「神帽」，4日前往埔鹽鄉順澤宮還願參拜，並趁此行遊彰化。

伊登抵達鹿港時，特地前往永樂酒店，品嚐鹿港美食。飯店準備主廚獨家特製爌肉飯、鹿仔港手工麵線糊、阿振肉包、漢彬水晶餃、龍山魷魚肉羹。伊登說，「每樣小吃都是第一次吃到，新鮮又美味」，吃到爌肉飯時，直說口感相當特別，讚不絕口，整碗吃光光。

鹿港永樂酒店副總經理黃家甄說，爌肉飯是飯店主廚特製，熱騰騰白飯放上油亮Ｑ彈豬五花再淋上獨門滷醬；另外，也準備以大骨熬煮鮮美湯頭，再加入手工麵線的鹿仔港手工麵線糊，用最道地的美食，向伊登介紹鹿港特色。

這趟還願之旅，伊登所到之處，刮起一陣「伊登旋風」，也讓不少人到鹿港時，紛紛指名要吃「世界冠軍最愛的組合」。