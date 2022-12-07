九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文當晚辭去黨主席以示負責，繼任黨魁引發政壇關注。台灣教授協會副會長、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫表示，桃園市市長鄭文燦本應會得到各派系支持成為黨主席，但在其遭撤銷碩士學位後，一定會有人出來跟鄭搶，那個人就是民進黨第三大派系「正國會」的林佳龍；至於副總統賴清德，他為了黨內和諧，可能就不會親自出來參選了。

陳俐甫今（7）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，他認為鄭文燦本來一定會參選黨主席，但台大碩士論文遭判定抄襲被撤學位，對鄭一定有傷害，也打亂了整個計畫，就算政黨算民間團體有學歷瑕疵能被黨員接受，但鄭未來若想接行政院長恐怕已然出局。

陳俐甫指出，除了鄭文燦，林佳龍也非常有可能出來選黨主席，因為正國會是民進黨內第三大派系，除非蔡英文要賴清德接任黨主席，不然林參選的機會很高，畢竟兩大派系競爭，林身為第三大派系代表一定要爭取，否則正國會就沒聲音了。

綜觀局勢，陳俐甫分析，他目前看來賴清德應該不會參選黨主席，除非沒人要選、各派系擁戴，或是蔡英文親自認同或要求他出來選，但這看起來很難。因為鄭文燦之前已表態要選，賴再出來就像要跟人家搶一樣，賴的狀況不適合跟別人搶，為了黨內和諧，賴不必要親自出來參選黨主席。