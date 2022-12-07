曾之喬性感唯美裝扮在巴黎街頭引騷動。（華研國際提供）

曾之喬今年九月飛到歐洲出席時裝週，看秀之餘也開啟「上工模式」，為各項不同的工作進行拍攝，一路上曬出多組風格變幻的時尚大片，讓粉絲看了頻頻在留言區刷一排「美」字。日前她再公開與品牌連續第3年合作的最新形象片，透過在法國巴黎室內、戶外各角落的隨興漫步，搭配「聊姊」充滿溫暖力量的語錄，分享對「美」定義。這也是曾之喬首次在歐洲拍攝動態廣告，開心直呼：「很自在，很好玩！」

曾之喬在廣告中穿上露出高肌膚比例的性感開襟洋裝，好在當天天公作美，幸運地出了太陽且沒刮風，對比拍攝前幾日氣象預報顯示的陰雨天，讓她被工作人員笑說是「人品爆發」才遇上好天氣。而一行人大陣仗地在街頭拍攝，不免引發路人圍觀，曾之喬大方表示不害羞：「當時在工作，會把它當作是個表演。我深色的大長髮對西方人來講應該是亞洲美女的一個標誌，所以在巴黎工作的期間，頻繁地收到法國人在眉宇之間給予的禮貌性讚美，是滿高興的。」

談起印象最深刻的場景，曾之喬娓娓地說：「有一個坐在橋邊的畫面，旁邊放了朵道具花，剛好一對目測50幾歲的夫婦經過，那位老帥哥就隨意拿起我身邊的花，對我說『妳很漂亮，這給妳』，還親了一下我的手。」不只惹得隨行工作人員們發出少女般的尖叫，連與他同行的太太也在一旁笑得開心。

除了是頭一回赴法國拍攝廣告，亦是初次與當地的團隊合作，曾之喬表示，因為是從法國攝影師的視角來看華人女明星，加上自己的心情也被身邊瀰漫的歐洲氣息影響，意外呈現出跟平時在台灣看到十分不同的一面：「合作的團隊非常專業，把我身為女人舉手投足的韻味、身在巴黎浪漫自在的風情都展現出來。」喜愛花藝和植栽的她說：「這趟工作有種奇蹟般的好心情，在法國許多街角能看到花藝店和古董店，咖啡廳裡也有各式漂亮的花藝裝置。而且當地人也非常漂亮，他們很知道怎麼拿捏『美』的視覺跟氛圍。」

曾之喬在巴黎展現自在風情。（華研國際提供）

曾之喬在巴黎展現自在風情。（華研國際提供）

此外，曾之喬還在廣告裡秀法文，問及是否苦練許久？她坦言：「法文真的滿難的！請老師錄了快、慢、非常慢三個速度的語音給我，發現當中有很多細微的小細節，雖然沒有練習很久，但至少有上千遍。」

提到即將到來的歲末假期，出道屆滿20週年的她透露，自出道以來推出不少作品，其中最喜歡分享自我探索成長的《一個人去丹麥，寫一本書》，期待接下來能夠再和粉絲分享這類作品：「所以我12月會在英國度過，想把這個在我心中藏了很久的作品能量在20週年的時候整理起來，希望能在明年為我的演藝生涯留下一個非常具紀念性的作品。」