台北老爺會館攜手「Another.Eatery小餐館」揪旅人一起到酒吧小酌，即日起至2023年2月28日推出大人限定「微醺時刻」住房專案，雙人成行平日每晚2,299元起，專案除贈聯名調酒及經典調酒外，另附鹹酥雞、薯條、薯片佐酒小食三選一，並提供翌日早餐買一送一優惠，旅客可與三五好友在氛圍舒服的空間裡，感受台北迷人夜生活的魅力。

「Another.Eatery小餐館」位在台北車站及善導寺捷運站間，面對著車水馬龍的街道，位置顯得鬧中取靜，店內以柔和放鬆的米色、咖啡、及灰綠色，以及藝術掛畫、柔和燈光交錯搭配，營造如同居家般的舒適感。此次攜手老爺會館推「微醺時刻」住房專案，旅人可於店內兌換一款屬於自己的聯名調酒及一款經典調酒，調酒師將依照旅人當下心情、喜好及故事，客製屬於自己的聯名調酒，讓每位旅人每次造訪都能感受到不同的驚喜！而佐酒小食則可擇一任選店內經典招牌，如鹹酥雞、薯條、薯片等，品嘗美味料理，佐專屬調酒。

老爺會館位處交通幹道精華地段，旅人逛街購物或體驗文化皆十分便利，是走訪台北輕旅行最佳的旅宿選擇，此次首度攜手Another.Eatery小餐館」合作，不但要旅人享受醉人的台北美景，也要在微醺中感受城市脈動的魅力！此外，老爺會館更與台灣高鐵合作，凡於2023年2月底前，官網訂房同步加購高鐵聯票再享75折優惠（特殊檔期除外），有計劃前往台北旅遊的民眾可得把握優惠訂房。