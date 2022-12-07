工研院研發的「我視AI魚缸」，利用虛實融合技術，可根據人類視線秀出相關海洋生物的訊息，準確率高達98％，亦可用於手勢控制，透過非接觸方式實現互動需求。該項發明參加明年1月將登場的美國消費性電子展（CES），於2000多件參展作品中脫穎而出，勇奪消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards），這也是工研院參展以來累積獲得的第10個獎項。

2023 CES創新獎是全球科技最矚目的獎項之一，今年申請角逐產品數量超過2100項競爭28項類別，申請量創下新高，工研院以「我視AI魚缸」獲獎。「我視AI魚缸」融合智慧展示、人工智慧識別、人機互動技術，目前已應用於台灣國立海洋科技博物館，強化民眾海洋探索和智慧育樂的成果，提供比傳統水族館更具互動的選擇，未來更可應用於醫學手術模擬或相關展演領域，在疫後時期帶來虛實互動與沉浸式體驗的展演方式。

工研院院長劉文雄表示，未來工研院將持續以使用者需求為導向，聚焦市場應用與科技研發整合，以2030技術策略與藍圖作為關鍵技術方向，以跨領域合作打造具有創新價值技術，從科技創新轉變為價值創新，以科技力為生活帶來改變，創造出科技真正的應用價值。

經濟部技術處表示，台灣研發相關的評比在全球數一數二，我國在全球63個主要國家及經濟體中排名第11名。不僅如此，經濟部科技專案長期支持法人研發創新技術也屢獲國際大獎肯定，包括全球百大創新機構獎、全球百大科技研發獎、消費性電子展創新獎，超過9成技轉國際大廠或國內廠商，展現實質產業合作效益與應用。