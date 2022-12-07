交通部推動微型電動2輪車（微電車）掛牌納管，11月30日起新出廠微電車必須掛牌，使用中的微電車則要在2年內掛牌，據統計，上路首周使用中的微電車掛牌僅1％，公路總局表示將簡化流程，並辦理「定期定點」到點服務，方便民眾申請。

公路總局與微電車經銷商、移工仲介公司、工業區、鄉鎮區公所、里民活動中心等單位合作，辦理「到點服務」實車查核掛牌作業，民眾或相關機關若有「定量」（達30輛以上）到點服務的需求，可洽各公路監理機關預約申請。

若未達30輛，公路總局各公路監理機關亦可「定期定點」到點服務辦理掛牌；另考量偏遠地區的微電車數量少且申辦車輛不易聚集，為服務偏遠地區民眾，公路監理機關也將與當地民政單位、村、里辦公室合作，以「定期」巡迴方式辦理到點服務，便利偏遠地區的民眾能就近辦理。

公路總局表示，民眾辦理微電車領牌時，需準備身分證件、出廠證明、發票及強制汽車責任保險證等文件，其中出廠證明為車輛的身分證明，為防範未經檢測及型式審驗合格的微電車危害行車安全，所以在申領牌照時必須檢附出廠證明以確保車輛的合法性及安全性。

考量民眾多年前已購買微電車，現無法提出出廠證明，民眾可透過原購買微電車的經銷商，由製造廠出具證明；若原購買經銷商或製造廠歇業，則可至公路總局監理服務網洽詢提供協助。

公路總局指出，為讓已上路使用中的微電車能儘早申請掛牌，凡是自11月30日起至2023年12月31日止，使用中微電車完成申請掛牌的車主，免收450元的號牌和行照規費，等同掛牌免費。