國立中央大學太空及遙測研究中心與財團法人國際合作發展基金會合作，製作2023「瞰見．邦誼」衛星影像月曆，今天正式發表，並邀請友邦駐台使節和國合會合作單位蒞臨共襄盛舉，透過超高解析度遙測衛星的太空攝影視角，看見我國與友邦合作的美好情誼。

中央大學校長周景揚致詞介紹，太空遙測中心每年利用衛星影像製作月曆，之前是用太空影像展現台灣的美麗，今年特別和國合會合作，製作友邦相關影像作為今年月曆。這次月曆中，太遙中心透過Pléiades超高解析力衛星，以50公分地面解析力視角呈現影像，能清楚看到友邦國家的地形地貌，帶來不同感受，也同時了解糧食安全、公共衛生、經濟發展、環境保護等與友邦合作計畫。

國合會秘書長項恬毅說，月曆中選擇友邦計畫案例作為每月的主題，希望分享台灣公私部門協助友邦制定永續發展目標的面向。例如一月是貝里斯城市韌性防災計畫、三月是瓜地馬拉青創特色產業計畫、五月是宏都拉斯森林蟲害管理計畫、十二月是聖文森智慧公車管理及監控系統計畫等。

駐台外交使節團團長、聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）致詞表示，月曆主題取名為「瞰見．邦誼」，也意味著自上空看見台灣的邦交國，這不僅代表了技術能力應用，也展現台灣對外交盟友提供的支持。

柏安卓指出，衛星圖像使我們看見台灣的全球影響力，而各友邦無論遠近，以忠誠態度將自身主權和台灣主權聯繫，其意涵不容忽視，也是在政治和戰略上加強保護台灣的手段。