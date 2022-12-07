台積電優渥的薪資讓許多網友羨慕，一名男網友表示，父親在台積電年資15年，他曾好奇父親是工程師還是技術員，父親僅表示自己年薪只有50萬，無法負擔家裡開銷，但他說父親有兩台BMW車、竹北一間房子，上網問「55歲在台積電是什麼職位？」豈料多數網友卻質疑他是敗家子，「不可能啊！作業員第一年年薪就70萬了，你爸年薪50萬是騙你的，你可能很敗家」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，父親今年55歲，最高學歷為文化大學機械博士班，過去曾在群創，後來跳槽到聯電，現在在台積電，年資已15年，他好奇問「我爸這個學歷是工程師？還是技術員啊？」

原PO表示，他每次問父親都得不到答案，只說年薪只有50萬，無法負擔家裡的開銷，但父親有兩台BMW，在竹北也有房子，他問，「55歲在台積電是什麼職位？」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「你是不是敗家仔？」、「怕你討錢啦！你要自立自強」、「怕你是敗家子，你趕快出去賺錢吧！」、「你是不是遊手好閒，整天跟爸拿錢？」、「50萬騙你的，你可能滿敗家」、「真實性先不討論，但不好意思，我的第六感直覺你一定是敗家仔」。

留言中也有人說，「不可能！作業員第一年進去就差不多70萬了，3年就可以破百萬，你爸即使是作業員也不會只有50萬」、「15年台積電年資，不可能年薪只有50萬」、「50萬可能是你爸的月薪」。