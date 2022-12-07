大陣仗巡邏警車與警力引起民眾的關注，紛紛探詢發生何事。(圖／金門縣警局提供)

近日金門地區發生1起嚴重鬥毆案件，又有權利車拖吊衝突，案件雖都已迅速偵破，但囂張行徑已引發金門縣警局高度關注。金城分局於昨(6)日晚間以大規模警力展開威力掃蕩，針對轄內青少年、改裝車輛易聚集地進行巡邏及盤查，並針對各治安顧慮與特殊聲色場所實施臨檢，逮獲竊盜犯1人。

昨晚金警的威力掃蕩勤務，由金城分局長吳學安親自主持勤前教育，集合該分局各外勤單位主管及員警組成優勢警力，除進行任務提示，及向同仁精神喊話，隨後親自帶領大批員警，針對轄區治安顧慮場所進行巡查及臨檢，大陣仗的巡邏警車與警力更引起民眾的關注，紛紛探詢發生何事，這次的威力掃蕩也查獲竊盜案1件1人。

警方表示，日前的聚眾鬥毆案，警方全力偵辦，目前主嫌羈押禁見，部分涉案人交保並需定期向警方報到。絕對不容聚眾鬥毆的暴力事件挑戰公權力，將持續實施掃蕩黑幫，壓制不法等作為，淨化轄區治安。