新北市政府18樓公共空間化身成展覽藝廊，集結10多位以東方媒材創作的藝壇前輩、藝校師生作品，即日起至12月25日展出。（蔡雯如攝）

高齡89歲的藝術家孔依平送上手寫對聯給侯友宜，希望他宜倫宜政，好好為民眾做事。（蔡雯如攝）

新北市美術館即將在明年完工，文化局與民間藝術家推出一系列聯展，新北市政府18樓公共空間也化身成展覽藝廊，集結10多位以東方媒材創作的藝壇前輩、藝校師生作品，新北市長侯友宜今也出席「致當下：回視藝景－東方寫意」交流茶會，與藝術家暢聊藝術，分享策展意涵，以及對新北市藝術環境的看法，擘畫未來藝術遠景。

新北市政府18層樓也是侯友宜辦公樓層，侯友宜說，選舉期間剛好展覽在布展，他每次經過都會提醒自己要「致當下」，一件事的成功需要靠累積，才能成大事，因此他選後的態度一直是「不分你我、不分顏色、不分黨派」，創造多樣觀點，這才是新北市需要的，台灣需要團結，他不會遺忘任何人，將持續推廣人本永續。

侯友宜也說，今年除了推出「新北視角」及「致當下」主題，呈現在地景觀及在地重要藝術家作品，明年也會以「共融城市」探究新北多樣化觀點，邀請身心障礙藝術家、原住民、在台外籍人士等族群展出。

文化局指出，「致當下：回視藝景－東方寫意」是以東方媒材作品為主軸，邀請在地耕耘數十年的藝術大師，還有藝校前輩帶著學生共同參展，作品集結傳統意義的山水畫，以及雜揉現當代風格的陶藝、書法作品，不少藝術家與侯友宜交流分享創作理念。

其中，高齡89歲的藝術家孔依平送上手寫對聯給侯友宜，希望他宜倫宜政，好好為民眾做事。

文化局長龔雅雯說，市府以建構多元美學為目標，致力美感教育向下扎根，邀請數十位藝術大家與華梵大學、鶯歌工商師生，交流彼此作品，文化局也贈與國際口足畫藝協會畫家陳美惠的作品設計文創商品致贈現場藝術家，象徵藝術從傳承到共融的意象。

龔雅雯表示，「回視藝景－東方寫意」即日起展出至12月25日；「共融城市：尋常日子」則從12月27日展出至明年6月28日，民眾可以預約前往觀賞，詳細資訊可至文化局官網查詢（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）。