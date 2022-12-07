狀態已經不再巔峰的葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），7日對決瑞士的16強賽被安排在板凳待命，也是自2008年歐洲國家盃以來，C羅首次在國際大賽上替補出賽，也讓相當支持他的姊姊Elma Aveiro相當心疼，在IG向葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）開炮：「羞辱了一個付出這麼多的人，這非常可恥。」

葡萄牙總教練桑托斯賽前決定將C羅移出16強的先發名單，由G.拉莫斯（Gonçalo Ramos）取代位置，沒想到葡萄牙卻痛宰了瑞士一頓，G.拉莫斯也成為本屆世界盃首位完成帽子戲法的球員，引發外界讚美不斷。

眼看弟弟陷入艱難處境，Elma也沒辦法坐視不管，她在IG限時動態發了一張私訊聊天紀錄，表示這位球迷也不敢相信C羅會坐在板凳上，「這非常不公平，他可是時常在比賽中為我們挺身而出的人。」

只是葡萄牙民眾似乎非常樂意C羅持續待在板凳，16強賽前葡媒做出了一份民調，有高達7成的球迷支持不該讓C羅繼續先發，Elma針對此事替弟弟護航，「C羅並非永恆，他並不會永遠踢下去，但不幸的是他沒辦法進球了，他已經老了，葡萄牙不需要C羅了。」Elma大力指責桑托斯的決定，「C羅過去的付出已經不重要了，他所做的一切已經被人遺忘，羞辱了一個付出這麼多的人，這非常可恥，但我認為往後還是會有這樣的狀況發生。」