高雄市警方查獲模擬槍。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

模擬槍因構造與真槍相仿又容易改造，且價格前後相差約10之多倍。高雄市警方查緝槍械，鎖定持有模擬槍的對象，查出唐姓、林姓2名男子，涉嫌各持有3把模擬槍，雖然查獲的6把手槍都還沒打通槍管，仍依《槍砲彈藥刀械管制條例》修正新法，移送法辦，以徹底斬斷源頭防制黑槍流入。

由於模擬槍品質精良、價格便宜，取得成本遠低於制式槍枝，導致查獲具有殺傷力的改造槍枝中，各式模擬槍成為改造槍枝之最主要來源，因此根據修正過的《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條之1條，凡持有具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力為模擬槍，行為已觸法，因此警方鎖定模擬槍加強查緝。

高雄市刑大偵4隊於11月初接獲情資，有一綽號「阿倫」44歲唐姓男子在橋頭地區涉有從事改造槍械，於11月30日趁唐嫌出門做工時，前往他家搜索，果然在他房間查扣3枝模擬槍等贓證物，唐男表示，這些槍是10年前在網路上購入，只是「把玩」收藏，妻兒對於家中有槍渾然不知。

另外，偵8隊也同樣接獲接獲情資，居住於台中市外埔區林姓男子涉嫌持有槍枝意圖從事不法等情，於11月29日持搜索票會同台中市政府警察局第四分局到他家住處執行搜索，當場查獲模擬槍3枝等贓證物，林男稱，槍是2年前從模型店購入，理由也是收藏把玩用。2人都被依《槍砲彈藥刀械管制條例》移請裁處，後續還會再追查有無不法行為。