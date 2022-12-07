衛福部桃園醫院醫療系統驚傳遭對岸駭客入侵，導致大量醫護、病患個資外流，植入惡意程式等，甚至造成給藥錯誤，險危及病患性命，當前桃醫仍採用這套由昱誠智能服務股份有限公司所提供的系統，立委陳椒華7日指出，國防部軍醫局近4年有多達12項標案由同廠商得標，要求全面徹查，避免軍醫院再有類似情況發生；國防部長邱國正承諾將據此當作檢討依據。

立法院外交國防委員會今邀請國防部進行「新式教召、後輩戰士暨全民防衛動員署執行成效」專案報告，陳椒華關心軍方資安問題，並以衛福部桃園醫院醫療系統遭駭客入侵為例，詢問國防部如何看待資安；邱國正回覆，個資外洩當然嚴重，不管任何部門。

陳椒華接著指出，國防部近4年有多項標案由昱誠智能公司得標，高達12項的國防部軍醫局的標案也是該公司得標，內容包括智慧科技醫照護系統建制、整合創新醫療資訊系統、檢驗科電子白板動態即時戰情系統建置暨升級擴充案，護理站電子白板動態即時系統等，皆用在軍醫局轄下的醫療院所，詢問國防部是否要查。

邱國正表示，他山之石可以攻錯，任何單位的案例都能給國防部警訊，承諾將據此當做事前檢討依據；國防部官員表示，此廠商確實有得到國防部的標案，招標資格符合，不能排除，目前在運作上都正常

陳椒華憂心，不要等出問題才來查，國軍相關各級系統都有面臨高度風險的情況，要求盤點各級供應鏈的資安強度和可靠度，當前衛福部醫院已經出事，軍醫院必須警惕。國防部官員回應，當前都有履約督導的機制，未來會查，無論在合約面或制度面都有相關辦法。