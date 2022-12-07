民眾黨新竹市長當選人高虹安的小內閣名單備受外界關注，不過近日民進黨新北市議員當選人卓冠廷在節目爆料，稱高虹安因小內閣問題與民眾黨主席、台北市長柯文哲發生口角衝突；柯文哲今(7)日受訪暴怒，強調下定決心要告他，「拿他祭旗」。

柯文哲表示，今天會開個會，「應該告卓冠廷，直接告他」，不可以在網路上每天造謠說謊，「我跟高虹安甚麼地方吵架，什麼我安插人給她」，講的好像跟真的一樣，要遏止這一種造謠說謊，這次下定決心要告他。

他強調，是有介紹人給她，但哪有吵架這回事，這場選舉剛結束，網軍、名嘴、側翼又在造謠，這次真的下定決心要告他，拿他祭旗。

對此卓冠廷則反嗆，柯文哲喊告其實就是轉移焦點的老招式；他說，高虹安一早的聲明，看似兇狠，但卻未否認柯文哲要塞人進到新竹市政府的事實，柯文哲揚言對自己提告，但也承認他「當然有介紹人」，於是只能在「起口角」這件事上糾結，但卻不面對大家質疑民眾黨恐「寄生」新竹市的狀況。

另外針對高虹安身邊的人近期遭檢調密集約談，是否會擔心接下來的司法問題會影響到2024佈局；柯文哲則反嗆新竹棒球場花了10多億元，打2場球賽就不能用，到現在還沒完工的關埔國小10多億元有沒有去查，檢察官、調查局「10幾億元的不查，整天去查60萬的助理費」，司法要獨立，不是國家的政治工具。

對此卓冠廷表示，高虹安從論文，到濫用助理費，到資策會專利轉移，3案都分別由檢調追查當中，其中最嚴重的立法院助理薪水「公積金」一案，行政主任收到約談，助理也群起反攻把證據全部交給檢調。

他強調，這件事大家最關注的就是，如果新竹市政府又被塞了大量黨務人員進去，公帑又會被怎麼使用？