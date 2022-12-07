丁姓男子與妻子結婚25年，去年與從事美睫、美甲的張女爆發婚外情，兩人今年1月出入汽車旅館，以FB Messenger互傳愛意，丁自稱「老公」，稱呼小三「老婆」、「寶貝」，丁妻認為侵害配偶權求償200萬，士林地院審結，審酌雙方身分資力與加害情節，判決小三須賠償正宮15萬元，可上訴。

丁妻依手機的衛星定位資料，查知先生出入汽車旅館，前往張女北投的住處，但張女否認有任何親密肢體接觸行為，甚至過夜，不過兩人互傳的曖昧簡訊，都被丁妻擷取，作為呈堂證供。

丁男傳訊息給小三「老婆我愛你一輩子、一輩子在一起」，小三則回傳愛心貼圖，並詢問「多愛」，丁男回傳「比你深，哈哈」甚至要求小三，IG不要追蹤其他男性，小三則回答「你感受不到我愛你嗎？」丁男則「我會一直愛你，我們越單純，會越加深愛」。

判決指出，侵害配偶權的行為，不以通姦行為為限，若夫妻任一方與他人逾越結交朋友，一般社會所能忍受的範圍，達到破壞婚姻幸福的程度，儘管丁妻提供的證據不能證明兩人有親密接觸，但訊息以「老公」、「老婆」相稱，已侵害丁妻的身分法益，考量小三名下無不動產，判決賠償丁妻15萬精神慰撫金。