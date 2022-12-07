立法院國防外交委員會邀請國防部專案報告及備質詢，朝野立委都關切我軍購。國防部戰規司長李世強今證實，空軍向美採購的AGM-88高速反輻射飛彈原訂於明年交付，日前已抵台部署；空軍參謀長黃志偉則說，型號不方面透露，但「比美軍好一點」，是改良的型號。

國民黨立委吳斯懷關心軍購進度，不能因為俄烏戰爭而延遲，國防部長邱國正表示，基本上有通力合作極力爭取，李世強則說，我對美採購包括肩射剌針飛彈，今年應獲250枚、114年250枚，美方答應114年前500枚一定交付到位，只會提前，不會延後；拖式2B飛彈預定今年第四季要交，現在延後一季到明年交，但113年會全數交貨，也有可能提前；標槍飛彈則沒有延遲狀況，唯一一項有延遲的，是空軍AGM-154C的飛彈，延後到114至115年交，這是搭配我採購F-16C／D戰機新機製程，作系統整合。

國民黨立委馬文君則質疑，我國付了錢的軍備，協商時就必須爭取按期程交付，全體人民覺得台灣非常危險，因此不斷編列高額軍費，馬政府國防預算平均為3000餘億元，明年的預算則已高達5000餘億元，爆增2000億元，但付出的錢拿不到東西，對國人必須有清楚交待，李世強的解釋不合理。如何向美據理力爭、彌補戰力空缺，應秉持國家安全與自己的利益作最大考量。

民進黨立委王定宇質詢指出，我向美採購的AGM-88高速反輻射飛彈是否為新型的E型？射程是否是150公里？

李世強證實，空軍向美採購的AGM-88高速反輻射飛彈日前已抵台；黃志偉則表示，不方便在此說明，但該型飛彈是有經過改良的型號，比美軍現役的好一點。