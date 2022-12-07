國民黨台北市長當選人蔣萬安近日正積極籌備上任事宜，近日也陸續公布小內閣名單，不過日前蔣萬安邀請柯文哲一起參加跨年倒數遭拒，但柯文哲卻在社群平台邀大家去看台灣燈會，引發外界熱議；對此柯文哲今(7)日解釋，當市長的時候跨年完回到家都凌晨1時左右，一早還要去元旦健走「實在是很痛苦」。

柯文哲說，相較於跨年晚會一定要在深夜12點，台灣燈會是時間想去就去，不僅方便也可以挑人少的時候去，2個時間點不一樣，不過年輕人喜歡熱鬧就去跨年晚會，「我最歡迎了」。

對於傳出蔣萬安上任後將對台北市府進行組織改造，包括公訓處併研考會、兵役局併民政局、都更處升級都更局，然後新成立青年事務局，對此柯文哲則認為，兵役局在國家停止徵兵改募兵制後，業務是萎縮的，所以兵役局併民政局可行，另外公訓處併研考會也可以，但其它的就要再考慮一下。

他指出，青年相關事務其實用一個事物委員會就可以解決，但現在對台北市來說，老人才是問題，那要不要成立老人局，自己認為要跨局處才能運作的政策，最好是用委員會來做，單獨成立一個局反而麻煩。

針對李四川接任台北市副市長，另外也有傳言稱蔣萬安將留任部分的局處首長，柯文哲對此先誇李四川是工務老手，從台北新工處一路做上來，在新北當工務局長，工程資歷沒有問題，都相當優秀；至於北市府局長要留任都有可能，這些人本來大部分都是事務官，雖然自己的小內閣裡超過一半是事務官，但蔣要沿用是沒有問題的。

不過有媒體蔣萬安沿用柯文哲部分的局處首長，有媒體詢問柯文哲是否覺得是「燉成稀飯」，柯文哲聞言僅發出笑聲，並未回應。