年底耶誕節及跨年活動多，還有壽山動物園將重新開園，吸引遊客造訪高雄。高市觀光局今天表示，亞灣區周圍旅館訂房率已破8成，部分業者推優惠搶跨年商機，訂房率更衝破9成。

高雄市政府觀光局今天新聞稿表示，年底耶誕節及跨年活動多，11月在愛河灣有聖誕樹光影展演，壽山動物園將於16日重新開園試營運，位於亞洲新灣區夢時代也將舉辦跨年演唱會及施放焰火，陸續吸引不少遊客高雄一遊。

觀光局表示，在活動加持下，亞灣區周圍旅館訂房率都已突破8成，部分業者更推優惠搶商機，訂房率甚至衝破9成，幾乎一房難求。

觀光局指出，高雄義大世界在跨年夜施放999秒大型立體藝術高空焰火，義大皇家酒店和義大天悅飯店也推出跨年住房專案優惠，跨年連假入住2晚最低只要新台幣1萬9000元，還可加購跨年宵夜，一邊享受美食、一欣賞焰火。

宮賞藝術大飯店則推出「一泊二食總統套房」方案，2萬2000元入住總統套房，當晚提供酒精飲品還有高雄在地美食。鈞怡大飯店推出「浪漫之旅跨年幸福假期專案」，跨年當晚9900元可入住愛河景觀雙人房，自助式餐點吃到飽。

觀光局表示，到高雄跨年，白天可到訪壽山動物園及旗津知名的彩虹教堂、星空隧道等景點，夜晚可搭輕軌遊高雄，參加跨年演唱會等，感受高雄熱情。（編輯：孫承武）1111207