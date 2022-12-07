先買後付（BNPL）業務瞄準台灣年輕人積極布局，立委沈發惠7日在財委會提醒金管會此業務並沒有授信審查、了解客戶，風險恐極大，金管會主委黃天牧回應，目前中信金控孫公司中信資融開辦BNPL業務，也已找中信金溝通，提醒台灣曾發生雙卡風暴，尤其這次是信用小白動用信用額度，另外還有資安及個資等，要特別注意風險。

沈發惠表示，BNPL先買後付的新金融行為，對沒有信用卡或信用不足、信用有瑕疵者，確實具有相當的吸引力，在美國已積極規劃確保BNPL與信用卡有相同監理強度，英國納入消費者保護法，澳洲直接立專法納管，新加坡交由公會自律，日本及台灣的監理態度則不明。

黃天牧表示，很多先買後付業者不是金管會監理的租賃業，資金是來自票券或銀行拆款，最近是中信金孫公司中信資融開辦先買後付業務，金管會已找中信金控討論，提醒過去台灣發生過雙卡風暴（即信用卡與現金卡信用過度膨脹，造成眾多卡奴無法還款，銀行逾放暴增），尤其這次是針對信用小白（即完全無金融紀錄的年輕人）的信用風險，金管會也提醒中信金對先買後付的資安與個資等風險，都要控管。

但黃天牧也表示，授信不是銀行法規定的專屬業務，即不是只有銀行才能作授信，許多行業亦可以辦理借款，但黃天牧坦言，先買後付涉及信用小白使用信用的業務，的確要注意風險。

沈發惠表示，實測中信資融的先買後付APP，只要填寫學歷、行業別、職稱、年資、姓名及住址，三分鐘後就有7千元額度，完全沒有信用審查，也沒有說填哪個職業就不會通過，另外一家AFTEE，五分鐘就完成，且年齡要20歲以上，否則要監護人同意，就有2千元額度，這樣發展下去，恐會發生比雙卡風暴更嚴重的情況。

黃天牧表示，職業及年資亦是授信風險審查之一，但先買後付牽涉消費者信用給予，雖不是特許業務，但金管會將從風險控管上去管理，尤其是金控或金融機構有從事先買後付業務時，會加強管理，至於用何種法據，金管會將會去思考，也同意立委建議，會對非金管會監理的租賃業、電商等從事先買後付，會跨部會建議管理方式，未雨綢繆。