美國參議院最新草案顯示，美國將放鬆對政府及其承包商使用中國製造晶片的擬議限制措施。

美國民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）及科寧（John Cornyn）今年9月連署提案，要求華府禁止聯邦政府機構及承包商，使用中芯國際生產的半導體，以及長江存儲同長鑫存儲的晶片，並爭取納入「國防授權法」修正案。

據路透報導，美國參議院1日提出的新提案不再禁止政府及其承包商「使用」他們針對的晶片。合規期限也將從9月「國防授權法案」修正案提議的立即生效或兩年緩衝延長到五年。最新草案還縮小了限制措施的適用範圍，指出它們只適用於政府「關鍵系統」的項目，例如用於情報活動、軍事指揮或武器的電信或訊息網路。

預計議員們將在本周晚些時候宣佈新提案的最終措辭，其中可能包括草案修訂後的措施。 報導指出，限制放寬是因為美國商會等貿易組織指出，美國遏制中國科技發展的措施推高了他們的成本。這是美國業界弱化壓制中國科技發展提案的最新例證。這些貿易組織在上月的一封信中說，由於中芯國際製造的晶片應用範圍很廣，而且大部分企業不會標註其使用的晶片的製造商，企業要確定大量電子產品中所含的晶片是否是中芯國際製造，成本高、難度大。商業團體認為，要求企業承擔這類任務無助於美國的國家安全。美國電信和國防行業組織均簽署了這一信件。

舒默辦公室、中芯國際、長江儲存科技、長鑫存儲技術和美國商會均未回應。

科寧的一名發言人表示，新提案中的5年實施期限是為了與今年早些時候通過的「晶片法案」相吻合，該法案為晶片製造商提供520億美元的撥款，以擴大在美國的業務。

中國駐華盛頓大使館對新提案表示，「堅決」反對在立法中包含有關中國的負面言論，美國商會的信函表明，隨意擾亂和損害全球產業供應鏈不符合任何人的利益。