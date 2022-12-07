桃園市楊梅區一名73歲陳姓老翁日前透過網路與女網友交往，迅速陷入熱戀，雙方以老公老婆相稱，近日對方說要賣土地需8萬元增值稅費用但沒錢繳納，向老翁求助。被愛情沖昏頭的老翁直奔銀行匯款，所幸行員機警通報警方到場勸阻，阻止詐騙悲劇發生。

楊梅警分局指出，草湳派出所昨日上午接獲行員報案稱有人疑遭詐騙，須警方到場協助，警員莊國煜、彭子軒迅速趕赴現場了解。原來是陳翁在網路上認識一名女子，2人線上交往，對話十分甜蜜，女子稱她要賣一塊土地，急需8萬元繳納增值稅費用，求助陳翁先替她付款。

被愛情沖昏頭的陳翁不疑有他，馬上到銀行欲匯款，所幸有行員關懷提問發現隨即報警。警方也向陳翁說明此為常見詐騙手段，苦口婆心勸說並舉相關案例說明，陳翁才明白這是一場騙局，才願意停止與對方聯繫及匯款。

警方呼籲，現今網路發達，交友管道多元，不法份子藉此方式詐財案件層出不窮，網路交友應謹慎，別被網友單方面說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，若有疑慮可撥打反詐騙專線165或110查證。