高雄董姓女子平時經營韓貨代購，2021年12月時將火紅的防彈少年團OK繃，放到蝦皮購物上販賣，蝦皮上琳琅滿目的OK繃產品，平均價格為40元上下，但董女只俗俗賣，僅出價30元。網路警察巡邏時發現董女的OK繃有異常，還自己先買一組來確認，並連同阿蓮區衛生所檢驗，確認董女販賣的OK繃違反藥事法，高雄地檢署7日以緩起訴1年，並繳納1萬元罰緩處分。

蝦皮上玲瑯滿目的OK繃商品，但因韓國團體防彈少年團屬現今年輕人中相當火紅的團體，因此相關商品也讓粉絲爭相搶購，董女販賣的bt21OK繃也是熱門項目之一。

董女的蝦皮賣場平日販賣韓國代購商品，去年12月時董女也將OK繃上架到自己的商城販賣，僅以30元的低價販售，遭網路警察發現後，警察先自己購買一組，並連同阿蓮區衛生所檢驗，確認此OK繃為違法醫材。

董女到案說明時表示，自己不知道醫療器材得經許可才可以販售，並坦承自己的犯行。

雖然藥事法規定，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處３年以下有期徒刑，且併科1000萬元以下罰金，但雄檢認為董女有悔悟，且無前科，因此處以緩起訴1年，需繳納1萬元罰緩。