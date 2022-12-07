台北市長當選人蔣萬安小內閣首位人事曝光，高雄市前副市長李四川將出任北市副市長，未料，卻引來年紀大的質疑聲浪。對此，全國公務人員協會前理事長李來希直呼「又來了！」並認為與其譏諷李四川年齡，也不看看民進黨用的人是什麼樣子。李來希直言，如果不把民進黨掃入歷史的垃圾桶，台灣社會與台灣人民真的會不得安寧。

李來希今(7)日在臉書指出，蔣萬安邀請李四川先生擔任副市長，這個副市長人選不論學識、經驗、能力與品德操守俱佳，本是適才適格人選。針對蔣萬安遭譏諷聘用舊人，了無新意，特別是李四川的年齡遭譏諷，李來希直呼「又來了！」

李來希諷刺表示，也不看看民進黨自己用的人是些什麼樣子的貨色？要才沒才，毫無品格。李來希提到，蔡英文約67歲，行政院長蘇貞昌更是高齡74歲，立法院長游錫堃、駐日代表謝長廷也遭李來希點名。李來希提到，當年劉兆玄組內閣遭譏諷「千歲內閣」，但2016年民進黨執政的林全內閣成員卻是一個比一個老，被稱為「萬歲爺」內閣。

李來希直言，如果不把民進黨掃入歷史的垃圾桶，台灣社會與台灣人民真的會不得安寧。