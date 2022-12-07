大陸海關總署7日發佈最新進出口統計，在兩岸貿易部分，按美元計價前11月台灣出口至大陸金額累計為2191.6億美元，較去年同期出現「由正轉負」的年減2.9％，較前10月正成長0.2％一口氣下滑3.1個百分點；進口方面前11月的753.3億美元，也從年增9.3％放緩至6.6％，進而導致前11月兩岸進出口整體衰退0.6％。

整體觀察大陸前11個月進出口總值5.78兆美元、年增率5.9％，較上月的7.7％持續下滑。其中出口累計3.29兆美元、年增9.1％，較前10月再減2個百分點，並呈現連月放緩至個位數成長。進口部分累計2.49兆美元、年增2％，同樣續挫1.5個百分點。

單月表現上，受到去年基期影響，大陸11月單月出口2960.9億美元，金額與上月2983.7億美元大約持平，但與去年同期比較，衰退幅度卻擴大至8.7％；進口也同樣以單月2262.5億元呈現年減10.6％。