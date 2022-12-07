美系外資針對半導體市場出具最新研究表示，10月大陸MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)、PMIC(電源管理IC)趨勢(年增、月增)均低於全球，德州儀器在PMIC價格競爭比預期來得早，導致價格走低，維持矽力*-KY(6415)、力智(6719)減碼評等，在台系相關半導體個股中，持續看好新唐(4919)，主要是看好其工業、車用領域的優勢。

美系外資表示，在有更多產能支援下，德州儀器現在給予客戶更低的價格，預計2023年第二季訂單定價的將更具靈活性，因為公司將增加更多產能。德州儀器新的12英吋晶圓廠成本比其8吋低35~40%，由於更大的晶圓尺寸和更薄的晶圓製造成本(包括折舊)導致每個晶圓有更多的晶片。

至於MOSFET，美系外資表示，MOSFET也面臨價格的壓力，但較不受消費性電子的產品周期的領域需求仍在，業界指出，客戶庫存水平現在為5~6月，正常為3個月，預計MOSFET上半年需求將持續疲軟，且如果需求沒有改善，這種疲軟可能會持續到明年第四季。

以半導體產業來說，美系外資看好工業、汽車相關將成為長期贏家，故給予新唐加碼評等，目前看到相關供應鏈需求是不斷增長，且新唐工業、汽車在業界有很高的曝光率。