直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，登記參選嘉義市議員，更是成功進軍議會，引爆網路討論。近日，網路上流傳出2段養眼的洗車影片，被讚是「全台最有誠意謝票」。豈料，對此傳聞，台灣事實查核中心指出，這是錯誤訊息，而Molly翎熹也將本尊照片放在自己的臉書上，盼網友們能辨別真相。

日前，在社群平台臉書以及通訊軟體line上，有2則影片被網友們不斷轉傳。影片內容為一位穿著火辣比基尼的女子在洗刷車子，養眼內容頓時在網路上引發討論。有網友指出影片中的女子是日前當選的市議員田慎節。對此，有網友認為身為議員還做出如此行為有失顏面。但也有人大讚，表示「是最有誠意的謝票。」

對此傳聞，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」日前接受台灣事實查核中心訪問指出，影片中的女子並非她本人，也不是團隊謝票活動。並且日後若有相關活動規劃，將會在她的臉書公布訊息供大家知悉。此外，她也將本尊的照片放在自己的臉書上，指出影片內容是泰國網紅Qanan Kanokyada在泰國南邦府摩托車展上的一次表演。呼籲網友們別在散播不實謠言。

事實上，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」在選舉期間就因電競直播主的身份以及超兇身材備受網友們關注。不少謠言也因此產生。對此，不少支持者在貼文中留言指出「她的政見發表口齒清晰，內容也相當具有條理，希望大家能將焦點放在政事上」、「期盼你能兌現你的政見」、「加油，要多去關心嘉義市市政。」希望她能為嘉義帶來新的風貌。