現任無黨籍議長郭信良爭取連任，台南市議會民進黨團今天下午將開會表決正副議長人選，台南市長黃偉哲今天被問到是否擔心再發生什麼變數？他回應「我不知道」，但祝福郭議長，也強調民進黨團會爭取大家支持，合作的目標不變，盡量團結為重。

黃偉哲繼6日喊話，希望民進黨團產生人選後，能與各黨派協商，包括無黨籍議員與郭信良在內，不希望這次正副議長選舉再有人「出走」。他今天重申，選出的議長是全民的議長、全議會的議長，不管是哪一個黨籍當議長，都要尋求其他黨派及無黨籍支持。

民進黨團目前登記參選議長的為7連霸邱莉莉，副議長則有郭清華、李偉智及林志展3人登記，黨團下午將表決。

2018年台南議長選舉，原民進黨籍議員郭信良閃電般在選前宣布退黨，加上3席民進黨議員跑票，擊敗民進黨人選，當選議長，外界也關注會否重演4年前跑票續集。據了解，民進黨團今天下午也將針對跑票一事祭出懲處做討論。