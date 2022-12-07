辣模辛尤里以傲人H罩杯身材，以及大膽穿衣風格聞名，近來趁著疫情趨緩到日本旅行的她，依舊不改既有火辣路線，僅穿著內衣就搭上日本地鐵，更在車廂內大露深邃事業線，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

辛尤里在臉書PO出短短26秒的影片，她戴著口罩坐在日本地鐵車廂內，身上穿的黃色絨毛外套滑落，露出香肩及雪白肌膚，只見裡頭只穿著內衣，一對傲人北半球更是呼之欲出，掌鏡者也相當懂得流量密碼，採由上往下的角度拍攝，邪惡視角讓人看得血脈賁張，隨後，辛尤里更是刻意傾身擠出深邃事業線，養眼畫面吸引上千人按讚朝聖。

辛尤里也寫下前往六本木的心得：「為什麼我看起來很迷茫，每次上地鐵就超熱，下車超冷，昨晚前往六本木，是真的冷到爆炸，還好有一直走路」，對此，網友紛紛留言：「修女我需要救贖」、「這深溝我愛了」、「你全身上下都好性感」、「想到電車痴漢的劇情 」、「我知道你是故意的」、「太大了我無法直視」、「超級性感」。

辛尤里上個月也曬出穿著內衣逛日本超市的影片，曬出推著賣場推車購物的影片，只見她從架上選購要帶回飯店享用的零嘴，沒想到大衣邊走邊滑落，最後直接露出內衣，當走到鏡頭前，還刻意彎腰露出傲人北半球，一條深邃事業線清晰可見，傲人的魔鬼身材讓人忍不得將視線移開。