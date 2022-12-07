美國持續升息、美國房地產及修繕市場需求下滑，客戶正去化庫存，致使巨庭機械第三季營收下滑，惟前三季合併營收22.08億元，EPS攀升至6.28元，雙雙創同期新高。巨庭現階段出貨都以客戶需求產品為主，第四季業績恐難逃負成長命運。7日下午舉辦法說會，說明營運現況及未來營運展望。

過去兩年疫情期間，宅經濟發酵，美國房地產及修繕市場需求熱絡，也帶動巨庭圓鋸機及自動鉋木機等電動工具出口大增，營收及獲利雙雙成長。巨庭今年第一季持續接獲美國客戶訂單，在手訂單曾長達半年以上，但自從美國聯準會（FED）2月宣布升息後，美國房地產及修繕市場需求下滑，客戶開始去化庫存，下單轉趨保守，致使第二季末、第三季接單下滑，連帶影響第三季合併營收從去年同期8.43億元降至6.48億元，憑藉匯兌收益7千多萬元挹注，EPS從去年同期0.82元倍增至1.73元。

巨庭前三季合併營收達22.08億元，本業獲利1.82億元，EPS從去年同期1.13元暴增至6.28元，飆史上新高。前十月合併營收23.21億元，年減8.23％。

巨庭主管表示，巨庭第三季營收衰退主因是客戶之前進太多貨，庫存太多，目前還在去化庫存，近期並未下新單，目前出貨都是客戶所需的圓鋸機及自動鉋木機等電動工具，第四季業績下滑。