國民黨台北市長當選人蔣萬安近期積極籌備上任事宜，也與柯市府進行交接，不過卻遭國民黨台北市議員游淑慧批評交接避重就輕；對此台北市長柯文哲今(7)日回應時，直言無法回答每個議員的問題，交接團隊有任何疑問都會開誠布公的回答，自己是對交接團隊負責，「游淑慧又不在交接團隊裡，不是對她負責」，柯文哲還虧了一下自己，稱「今天火氣很大」。

不過針對柯市府提了24項市政重點交接給蔣萬安，但據稱蔣萬安在閉門會議中最關心反而是跨年晚會；對此柯文哲則說，跨年晚會已經辦20幾年，有完整的sop，自己反而不擔心，連白晝之夜一個晚上有46萬人聚集都能應付，大型活動台北市經過這幾年都有SOP，暗酸「這反而比較簡單」。

另外有媒體詢問「搭廉航卻耍特權」的事件；柯文哲強調這也是造謠，他稱當時自己坐在座艙前排，一下飛機看到接駁車就趕快跳上去，「難道我坐在前排要等後面的人下來，我再去坐接駁車嗎？」，哪有去要求什麼特權，一樣是造謠。