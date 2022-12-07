高雄王姓男子因想展現男人的雄風，於2020年10月上網購買標註含有「海馬、高麗參」等中藥藥材的GOODMAN陰莖增大活力素禁藥，藥品還宣稱有效治療陽痿、早洩等症狀，可惜能讓王男保住雄風的藥品在中國郵寄抵台後，卻被海洋委員會海巡署金馬澎分署查獲。高雄地檢署7日依違反過失輸入禁藥法，將王男以緩起訴1年處分，並須繳納3萬元罰緩。

王男在網路上購買「GOODMAN陰莖增大活力素」此產品宣稱含有海馬、刺蒺藜、高麗參等中藥藥材，有效治療陽痿，早洩，遺精，滑精，性功能障礙等症狀，能迅速提高男性性能力，有效增長增粗，提高性生活質量，迅速解決男人短小的難言之隱。

王男下訂後由中國郵寄該項禁藥來台，不料在包裹2020年10月抵台後，就被海洋委員會海巡署金馬澎分署攔截。

王男表示，藥物是要自己吃的，不是拿來賣的，雄檢考量王男坦承犯行，且無再犯之虞，因此依違反過失輸入禁藥法，判王男緩起訴1年，並須繳納3萬元罰緩。