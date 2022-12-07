嘉能可(Glencore)周二下調了其所有大宗商品礦物在2023年的產量指引，並且沒有達到普遍預期，導致嘉能可周二股價下跌。

嘉能可預計明年銅產量將達104萬噸，低於今年的106萬噸，也低於分析師普遍預期的112.4萬噸。

市場原本預計會有高成本、高資本支出和較低的產量，RBC資本市場的Tyler Broda說，但是嘉能可的最新數據落後於共識預測，將實質地降低自由現金流的預估。

該公司預計2023年的息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)為287億美元，自由現金流為147億美元。該財測低於RBC此前預估的EBITDA為318億美元，自由現金流為200億美元。

在2023年至2025年之間，嘉能可預估每年資本支出為56億美元。

嘉能可今年以來股價上漲約50%；周二則最多跌3.5%，收盤下跌1.75%，報551.7英鎊。

受到電網的供電不穩定、耗酸礦石量的增加，以及手工盜礦侵入者的影響，嘉能可在非洲剛果的Katanga礦區銅生產受到影響。嘉能可的銅產出有20%來自Katanga礦區。

嘉能可的工業資產主管Peter Freyberg說，今年在Katanga礦區是具挑戰性的一年，產量令人失望。

嘉能可還有開採和交易其它例如鎳、鋅、鈷、煤和鉻鐵等礦石。