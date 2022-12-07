民進黨嘉義市長候選人李俊俋到市場拜票，民眾熱情回應。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長重行選舉剩11天，民進黨今天移師嘉義市開中常會，被認為是「全黨打一人」，民進黨市長候選人李俊俋說「政黨力挺提名候選人是天經地義」，今天起請假、投入選舉的市長黃敏惠則說「這不是藍綠之爭，會是全國挺一人」。

民進黨行動中常會到嘉義市是否為代表全黨力挺李俊俋？李俊俋說，政黨力挺提名候選人是天經地義，行動中常會移師嘉義市，代表民進黨再奮起的開始，黨會深刻檢討、往前邁進。

黃敏惠表示，這不是藍綠之爭，市民要看的是平時的努力認真，有許多重要人士都來嘉義市力挺她，會是「全國挺一人」。

而對黃敏惠已請假投入選戰，是否會覺得選戰越來越熱？李俊俋則說，黃敏惠一直「冷處理」選戰，想讓民眾忽略這場選舉，他也多次邀請黃市長參加政見辯論會，但黃市長不敢正面交鋒。

黃敏惠則說，這次市長選舉單獨被延期3周已是會影響到選舉，平時認真努力最重要，因而今天特別發布《向嘉義市民報告》的執政成果及未來「十大旗艦計畫藍圖」政見，「太多政治口水不及平時努力的汗水」。

黃敏惠還說，中選會做了延選的決定，就知道11月26日及12月18的選舉投票率都會低，12月18日是周日，跟以往在周六投票不一樣，呼籲選民踴躍投票。