花蓮富南窯場的八卦窯登錄為歷史建築，為喚醒民眾對文化資產的意識，花蓮縣文化局特別邀請插畫家「山迷」創作，主題為「磚窯勞動者群像」，介紹過去燒窯製磚的情況。

第三代窯場主人徐尉傑告訴中央社記者，窯場至今約一甲子，期間經過地震、颱風肆虐，已找不到相關照片，因此以插畫形式來呈現當年窯場工人工作情形，感謝文化局等單位的支持，插畫展5日開幕後將常設於八卦窯內。

富南窯場於1966年建造，花蓮縣政府於2007年將八卦窯登錄為歷史建築；最初以目仔窯形式建造，不久後改建成八卦窯，才由徐尉傑的祖父徐鏡明買下。購入磚窯場前，徐鏡明與家人經營鋸木廠，當時磚窯建築除了主體為磚造，梁柱大多使用木材。

在1萬3000坪以自然農法維護的園區內，有八卦窯（1966-1972）與隧道窯（1971-1991）的窯場遺構及多元生態環境，這是窯場徐家三代的家族史、生命史與地方文化史的交集匯流之處。

徐尉傑說，八卦窯在2000年碧利斯颱風後，屋頂被掀掉，父母親歷經重創含淚重建家園，經過多年修建，上半部蓋起頂棚，空間調整再利用；隧道窯上方則搭建鋼構房舍，經營民宿。

花蓮縣文化局表示，台灣在建築材料尚未轉型前，仍處在對紅磚需求龐大的年代，當時窯場煙囪終日黑煙繚繞，掌握關鍵燒火技術的燒火師傅、分工負責疊胚、曬磚胚、搬運的男工女工頻繁地進進出出，與目前窯場遺構安靜矗立的模樣天差地別。

直到1991年，因人力結構與建築材料、法規產生轉變的背景下，磚窯場正式退役。富南窯場的整體環境與大坡山林相接，園區內有水池、樹林以及窩居隧道窯內的台灣葉鼻蝠，生態豐富，成為地方文史、生態教育的好場域。（編輯：黃世雅）1111207