新竹縣積極推動十大交通建設之一的「新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程」，獲交通部核定補助經費執行，將可大幅改善台61線與台15線間交通品質，縣府工務處定17日在新豐村社區活動中心舉辦基本設計地方說明會，聽取在地民眾建議，以納入後續細部設計規畫。

縣長楊文科說，新竹縣近年人口快速成長，許多重要道路已不敷使用，為提升道路品質，改善壅塞情況，縣府規畫十大交通建設，目前已有5案獲中央核定，補助經費超過50億。

其中，新豐鄉台61線與台15線銜接道路拓寬改善計畫，向交通部申請納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，今年3月獲公路總局核定2億8813萬元執行，中央補助2億2028萬元，地方自籌6785萬元，期盡快解決銜接道路容量不足問題，強化連絡道路功能。

工務處長江良淵說，此道路西起台61線新豐一交流道口東至台15線（63.94k到64.55k），現況除交流道口起向東200公尺路幅約20米外，其餘956公尺道路路幅平均寬度不足6米，會車不易，尖峰時段常壅塞，無法符合交通需求。

縣府計畫將此段路幅由6米拓寬至20米，已完成提高道路服務品質的規畫設計，全線雙向4車道有分隔島，雙向各佈設1個3米車道、1個3.5米混合車道及1.5米人行道。

縣府17日辦理基本設計地方說明會，向地方民眾說明工程最新規畫配置及工作期程，施工期間以不影響當地車輛通行，將民眾通勤影響降至最低。

工務處並會在臉書平台進行線上直播，期籍說明會聽取地方民意或相關建議，納入後續設計內容，以符合在地需求。