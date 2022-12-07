在與人相處中，明知道對方在欺騙，但為了想維持好關係，會憑藉裝傻來偽裝自己，《小鐵星座》運勢專欄指出，金牛座、天秤座、摩羯座各自有一套看破不說破的方式，因不想拆穿謊言而造成撕破臉情況，所以會選擇裝傻的方式，為對方留些情面。

▍金牛座：不想破壞關係

金牛座重視感情，不喜歡因為一些小事破壞與他人建立的關係，哪怕他們明知別人在欺騙，但為了維繫好一段來之不易的感情，他們會選擇裝傻，因此，金牛座不是不夠聰明，而是不想因小失大罷了。

▍天秤座：看破不說破

天秤座心思敏感，聰明睿智，非常聰明，在處理問題方面，天秤座和金牛座很相似，在有些事情上面，他們秉著看破不說破的觀點，一方面天秤座擔心說出真相後撕破臉，再者，也想著為對方留些情面。

▍摩羯座：事不關己，高高掛起

摩羯座的智商很高，尤其是他們具有超強的偵查能力，別看平時一副熱心腸的模樣，但其實，他們懂得事不關己高高掛起這句話的含義，只要沒有對摩羯座人造成利益損失，他們會以裝傻的方式來對待別人。