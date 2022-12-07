全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)周三受邀參加「Intel Sustainability Taiwan Day」活動，這場年度盛會以「永續未來」作為活動主軸；而友通攜手孫公司達昇能源(原BenQ ESCO，明基能源)展示PowerEye能源管理系統，分享能源效率提升與有效的管理方式，透過兩大技術功能加速企業實現能源管理。

「Intel Sustainability Taiwan Day」的活動現場邀請Intel高層、主題專家、業界先進們來展示在晶片、平台和軟體方面針對永續發展進行最佳化的領先產品。同時也偕同合作夥伴針對環境共存、永續發展議題進行深入討論。

友通本次則搭檔達昇，共同展出達昇的PowerEye平台軟體，以及搭載Intel Atom處理器E3800系列的友通無風扇嵌入式系統EC700-BT。PowerEye能源管理系統結合平台與硬體所提供的需量控制技術、太陽能及儲能系統遠端監控管理功能，克服工廠中所帶來的挑戰，加速企業實現能源管理。

PowerEye是一套涵蓋地端能源控制器與雲端的能源管理系統平台，利用EC700-BT支援寬溫寬壓，並採用低功耗CPU的高穩定度特性，目前已協助台灣企業界用電大戶提升能源效率、降低能源成本。

能源效率提升與有效的管理方式，已成為組織永續發展的重大議題。友通將攜手節能領域的合作夥伴，為企業解決能源管理的挑戰。友通期待成為「企業OT智能化的最佳夥伴」，並與Intel在永續的未來持續創新研發，透過具有環保意識的產品製造，以及提供長生命周期的產品，在實現更為永續的運算方面取得實際進展。